LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin 2-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | gli azzurri provano a rimanere in scia nel 1° set
Segui in tempo reale l'incontro tra ErraniVavassori e SiegemundRoger-Vasselin agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sul punteggio e le azioni principali nel primo set, con gli azzurri che cercano di rimanere in partita. Clicca qui per restare informato sull'andamento del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Gioco ErraniVavassori: lungo il lob di Siegemund. 40-30 Prima al centro vincente. 30-30 Grande prima di Vavassori 15-30 Risposta profonda di Roger-Vasselin, entra a rete Siegemund 15-15 Al quarto passante Vavassori riesce a sfondare il muro a rete eretto da Siegemund 0-15 Smash vincente di Siegemund su Errani. Inizio complicato per gli azzurri Al servizio Andrea Vavassori 1-3 Gioco SiegemundRoger-Vasselin: ancora una buona chiusura a rete. 40-15 Risposta profonda di Vavassori, chiude a rete Errani 40-0 Volee stretta di Roger-Vasselin, non arriva sulla palla Errani 30-0 Prima al cento vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026 in DIRETTA: slitta l’inizio del match degli azzurriSegui in tempo reale l’andamento del match tra ErraniVavassori e SiegemundRoger-Vasselin agli Australian Open 2026.
LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin 1-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: inizia l’incontroSegui in tempo reale l'incontro tra ErraniVavassori e SiegemundRoger-Vasselin agli Australian Open 2026.
Argomenti discussi: LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio non semplice per gli azzurri; Su che canale vedere in tv Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026: orario, programma, streaming; Errani/Vavassori impegnati in doppio misto agli Australian Open 2026: tabellone e avversari, esordio duro; Su che canale vedere in tv Errani/Paolini-Lumsden/Tang, Australian Open 2026: orario esatto e streaming.
LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio non semplice per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Sara ... oasport.it
Su che canale vedere in tv Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026: orario, programma, streamingNel tabellone di doppio misto degli Australian Open 2026 di tennis esordiranno domani, venerdì 23 gennaio, Sara Errani ed Andrea Vavassori, accreditati ... oasport.it
Paolini a caccia degli ottavi, esordio di Errani e Vavassori nel misto: il programma di venerdì 23 x.com
Gli azzurri in campo nella sesta giornata di Australian Open Esordio nel doppio misto per la coppia Errani/Vavassori, mentre Jasmine Paolini nel singolare va a caccia degli ottavi di finale. #AO26 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.