LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin 2-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | gli azzurri provano a rimanere in scia nel 1° set

Da oasport.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale l'incontro tra ErraniVavassori e SiegemundRoger-Vasselin agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sul punteggio e le azioni principali nel primo set, con gli azzurri che cercano di rimanere in partita. Clicca qui per restare informato sull'andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Gioco ErraniVavassori: lungo il lob di Siegemund. 40-30 Prima al centro vincente. 30-30 Grande prima di Vavassori 15-30 Risposta profonda di Roger-Vasselin, entra a rete Siegemund 15-15 Al quarto passante Vavassori riesce a sfondare il muro a rete eretto da Siegemund 0-15 Smash vincente di Siegemund su Errani. Inizio complicato per gli azzurri Al servizio Andrea Vavassori 1-3 Gioco SiegemundRoger-Vasselin: ancora una buona chiusura a rete. 40-15 Risposta profonda di Vavassori, chiude a rete Errani 40-0 Volee stretta di Roger-Vasselin, non arriva sulla palla Errani 30-0 Prima al cento vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

