LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin 1-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro

Segui in tempo reale l'incontro tra ErraniVavassori e SiegemundRoger-Vasselin agli Australian Open 2026. La partita è appena iniziata con il punteggio di 1-0 a favore di ErraniVavassori. Clicca sul link per gli aggiornamenti live e resta informato sugli sviluppi di questa sfida nel torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al servizio SiegemundRoger-Vasselin 1-0 Gioco ErraniVavassori: fa tutto da fondo Andrea che prima difende sul rovescio di Roger-Vasselin, poi accelera con il dritto verso Siegemund. 40-15 Rovescio vincente 30-15 Aceeeeeeeee 15-15 Buon servizio di Vavassori, chiude al volo Errani 0-15 Largo il dritto di Vavassori Al servizio Andrea Vavassori PRIMO SET 5.12 Terminato il riscaldamento pre-match 5.10 Per Siegemund e Roger-Vasselin sarà il terzo torneo in coppia, ma il primo lontano da Parigi. I due hanno preso parte al Roland Garros sia nel 2024 che nel 2025: due anni fa la tedesca ed il francese hanno conquistato il titolo, mentre lo scorso anno sono stati sconfitti da Taylor Townsend ed Evan King ai quarti di finale.

