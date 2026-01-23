LIVE Biathlon Short Individual femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA | azzurre imprecise è festival francese

Segui in tempo reale la gara di Biathlon Short Individual femminile a Nove Mesto 2026. Le atlete italiane mostrano imprecisioni durante la competizione, mentre le concorrenti francesi offrono uno spettacolo più regolare. Aggiorna la diretta per rimanere informato sui risultati e sui pettorali di partenza, con inizio alle 19.01, quando Magnusson e Skar si distinguono al quarto poligono, occupando rispettivamente terza e quarta posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.01: Non sbagliano Magnusson e Skar al quarto poligono, sono terza e quarta. Un errore per Preuss dopo tre poligoni, è seconda a 40? da Jeanmonnot 19.00. Braisaz non sbaglia e va al secondo posto dopo 4 poligoni a 1? da Jeanmonnot 18.59: Non sbaglia Baserga e risale al sesto posto, un errore per Jeanmonnot che dovrebbe comunque difendere il primo posto 18.57: Due errori per Auchentaller, Haecki-Gross un errore al terzo poligono, è quarta 18.57. Due errori di Vittozzi che saluta i sogni di podio dopo tre poligoni 18.56: Simon non sbaglia e si inserisce al terzo posto dopo tre poligoni. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Biathlon, Short Individual femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi puntano sulla precisioneBenvenuti alla diretta della gara di biathlon short individual femminile a Nove Mesto 2026.



