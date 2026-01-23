LIVE Alle 20.45 Inter-Pisa | quattro cambi per Chivu Gila conferma Meister
Alle 20.45, l’Inter affronta il Pisa in una partita valida per la stagione in corso. Chivu effettua quattro cambi rispetto alla formazione precedente, mentre Gila conferma Meister tra i pali. La squadra nerazzurra ha l’opportunità di allungare temporaneamente sulla concorrenza, in attesa dei risultati di Roma-Milan e Napoli-Juventus. Un match importante per mantenere alte le possibilità di classifica e proseguire con continuità.
(3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Gilardino. (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu. L'arbitro di Inter-Pisa, gara valida per la 22ª giornata di Serie A, sarà Matteo Marcenaro, della sezione di Genova. Assistenti: Mokhtar-Yoshikawa IV ufficiale: Ayroldi VAR: Gariglio AVAR:Massa. La sfida tra Inter e Pisa verrà trasmessa in diretta da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
