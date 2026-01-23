LIVE Alle 20.45 Inter-Pisa | quattro cambi per Chivu Gila conferma Meister

Alle 20.45, l’Inter affronta il Pisa in una partita valida per la stagione in corso. Chivu effettua quattro cambi rispetto alla formazione precedente, mentre Gila conferma Meister tra i pali. La squadra nerazzurra ha l’opportunità di allungare temporaneamente sulla concorrenza, in attesa dei risultati di Roma-Milan e Napoli-Juventus. Un match importante per mantenere alte le possibilità di classifica e proseguire con continuità.

