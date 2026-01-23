Little disasters recensione | un mistery stile Big Little Lies

Little Disasters, disponibile su Paramount+, è una miniserie che esplora temi delicati come la depressione post-partum, attraverso uno stile narrativo che richiama il mistery di Big Little Lies. La serie offre una narrazione sobria e coinvolgente, ponendo l’accento sulle difficoltà delle protagoniste e sui segreti che si celano dietro una facciata apparentemente perfetta. Un’opera che invita alla riflessione senza eccessi, adatta a un pubblico in cerca di storie profonde e ben costruite.

Little Disasters, intervista a Diane Kruger: Diventare madre cambia la vita. La pressione? Provo a gestirlaCosa rende Little Disasters una serie moderna? È tratto da un libro. Sarah Vaughn ha scritto il romanzo, e immagino abbia sofferto di depressione post-partum. Voleva davvero raffigurare un'immagine ... movieplayer.it