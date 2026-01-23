L’Italia e il Board di Gaza Il precedente della Mfo raccontato da Caffio

L’Italia e il Board di Gaza: il precedente della Mfo analizzato da Caffio. Il Board of Peace (BoP), istituito con la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2803(2025), rappresenta un organismo di transizione con personalità internazionale, incaricato di coordinare la ricostruzione di Gaza e di creare una Forza di Stabilizzazione Internazionale (ISF). Questo approccio mira a promuovere stabilità e ricostruzione in una regione complessa e delicata.

Il Board of Peace (BoP) nasce – con l’approvazione della Risoluzione del CdS 2803(2025) – come amministrazione di transizione con personalità internazionale per coordinare la ricostruzione di Gaza e stabilire una Forza di Stabilizzazione Internazionale (ISF). Il Board è stato ipotizzato in tali termini nel punto 9 del “President Donald J. Trump’s Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict” che è annesso alla citata risoluzione Onu emanata con l’astensione di Russia e Cina: il Piano prevede anche che il Presidente Trump sia a capo del BoP. Le funzioni del BoP si sfumano tuttavia nello Statuto (Charter) che è stato firmato lo scorso 22 gennaio a Davos dai Paesi aderenti, nel senso che nel documento non si fa riferimento a Gaza, quasi si ipotizzasse un’organizzazione internazionale con compiti universali. 🔗 Leggi su Formiche.net

Perché l’Italia non firma il Board of Peace per Gaza: cosa dice l’articolo 11 della CostituzioneL’Italia non ha aderito al Board of Peace per Gaza, una decisione che solleva interrogativi sul rispetto dei principi costituzionali.

Meloni: “La presenza dell’Italia in Groenlandia? Da discutere in ambito Nato. Disponibili per il board per Gaza”Giorgia Meloni ha affermato che la presenza dell’Italia in Groenlandia può essere discussa all’interno della NATO, senza intenti divisivi rispetto agli Stati Uniti.

Argomenti discussi: Ma da che parte sta l’Italia?; Nuova Strategia italiana per l’Artico, il messaggio del Presidente Meloni; Italia verso il no al Board of Peace di Trump; L'Italia non entra (per ora) nel Board per Gaza. Meloni: Problemi costituzionali.

Italia e Polonia vogliono entrare nel Board of Peace per Gaza, ha detto il presidente Usa, Donald Trump, ai media presenti sull'Air Force One. La Spagna non aderisce. Sanchez: "Il Board è fuori dall'Onu". facebook

L'Italia e 'l'incompatibilità costituzionale' con il Board per Gaza. Cosa dice l'articolo 11 della Carta #ANSA x.com