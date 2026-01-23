L’Italia aderirà all’accordo-quadro sull’export di armamenti Perché è importante

L’Italia ha deciso di aderire al Framework Agreement sull’export di armamenti, un accordo multilaterale che mira a coordinare le norme di esportazione tra i principali paesi europei della difesa. Questa adesione rappresenta un passo importante per garantire trasparenza e coerenza nelle politiche di esportazione, contribuendo a un controllo più efficace delle transazioni e alla promozione di pratiche responsabili nel settore della difesa.

L’Italia aderirà al Framework Agreement sull’esportazione di armamenti, l’accordo multilaterale che coordina le regole di export tra i principali attori europei della difesa. L’annuncio è arrivato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del vertice intergovernativo Italia-Germania, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz. L’intesa, nota anche come accordo LoI (Letter of Intent), è in vigore dal 2000 e vede già coinvolti Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e Svezia. Finora l’Italia, pur essendone uno dei firmatari originari nonché uno dei maggiori campioni industriali d’Europa, non l’aveva ratificata. 🔗 Leggi su Formiche.net

