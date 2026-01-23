L’Inter va sotto 2-0 poi si sveglia e travolge il Pisa con un tennistico 6-2

Durante questa giornata di Serie A, l’Inter ha iniziato sotto tono, subendo due reti nel primo tempo contro il Pisa. Tuttavia, nella ripresa la squadra ha reagito con determinazione, ribaltando il risultato fino a conquistare una vittoria convincente per 6-2. Questo match evidenzia quanto in campionato ogni dettaglio possa fare la differenza e l’importanza di mantenere concentrazione dall’inizio alla fine.

In questa Serie A, ogni distrazione può costare carissima. L'Inter, chiamata a portare a casa i tre punti con il Pisa per approfittare dei potenziali passi falsi di Milan o Napoli, viene colpita due volte a freddo dall'undici di Gilardino. La doppietta di Moreo fa sbandare per qualche minuto i nerazzurri, che faticano a superare uno Scuffet ispirato e l'attenta difesa toscana. A riaprire la partita il fallo di mano di Tramoni che manda sul dischetto Zielinski ma il finale del primo tempo è un assolo della Beneamata, che segna tre reti in otto minuti ribaltando il Pisa. Ripresa meno intensa ma il Pisa riesce a rialzare la testa ed andare vicino al pareggio.

