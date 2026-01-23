L’Inps possiede oltre 2.500 immobili occupati illegalmente, evidenziando una gestione complessa del patrimonio immobiliare. Nonostante questa situazione, l’istituto ha annunciato un investimento di 220 milioni di euro per l’acquisto di nuovi immobili. Questa scelta solleva interrogativi sulla strategia di gestione e sulla tutela del patrimonio pubblico, in un contesto in cui il settore immobiliare rappresenta un elemento chiave per le finanze dell’ente previdenziale.

L’istituto pensionistico è proprietario di più di 2.500 unità abitative occupate abusivamente, ma annuncia l’intenzione di spendere 220 milioni per acquistare altri immobili. Gli investimenti in fondi dedicati al real estate ammontano a 2 miliardi. Morosità, occupazioni, sono gli annosi problemi dell’Inps e peraltro di tutti gli enti pubblici che dispongono di un patrimonio immobiliare ad uso abitativo. Le difficoltà nella riscossione dei canoni che già emergono per le abitazioni di privati date in locazioni, si amplificano nel pubblico. Dall’audizione del presidente dell’Inps, Gabriele Fava, in Commissione parlamentare di vigilanza sugli enti previdenziali è emerso che sono 1913 le unità immobiliari da reddito occupate da soggetti identificati e 790 quelle occupate abusivamente da soggetti non noti, nei confronti dei quali sono state sporte denunce all’Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Inps si perde nel grande gioco del mattone

