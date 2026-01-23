L’inferno di Sollicciano | Torture ai detenuti Nove condannati

La corte d’appello di Firenze ha recentemente rivisto le accuse nei confronti di nove agenti Penitenziari di Sollicciano, passando da lesioni personali a tortura. Le indagini hanno evidenziato episodi di violenza, tra cui pugni e calci, documentati anche con testimonianze di guardie che si comportavano in modo discutibile. Questa vicenda solleva importanti questioni sul trattamento dei detenuti e sulla tutela dei diritti umani nelle strutture penitenziarie.

Pugni, calci e violenze. Mentre "l’ispettrice guardava e rideva", si legge nella carte. La corte d’appello di Firenze ieri ha rivisto le accuse contro nove agenti, riqualificando il reato di lesioni in quello di tortura. Inflitte pene fino a 5 anni e 4 mesi, ben superiori a quelle stabilite in primo grado (fino a 3 anni e mezzo). La pena più pesante proprio per l’ispettrice, Elena Viligiardi, considerata "l’istigatrice del reato di tortura". Per gli agenti pene da 4 anni e 4 mesi a 3 anni e 4 mesi. La procura aveva contestato ai nove imputati – difesi dagli avvocati Filippo Cei e Luca Maggiora –, a vario titolo, il reato di tortura, falso e calunnia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Violenze nel carcere di Sollicciano: per la Corte d’appello è stata tortura. Nove gli agenti condannatiLa Corte d’appello di Firenze ha riconosciuto come tortura le violenze avvenute nel carcere di Sollicciano nel 2018 e 2020, condannando nove agenti della polizia penitenziaria.

