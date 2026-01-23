L’incidente che coinvolse la moglie viene descritto come un tentato omicidio. Durante l’interrogatorio di garanzia, l’uomo ha dichiarato di aver agito con l’intento di fermarla e di chiarire la situazione, affermando di non aver desiderato altro. Questa versione dei fatti viene presa in considerazione nel contesto delle indagini in corso, che cercano di ricostruire con precisione quanto accaduto.

A suo tempo nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip aveva assicurato che avrebbe voluto solo fermarla per riuscire a parlare, che stava insomma cercando un chiarimento con lei. E così, dopo averle invano fatto segno da dietro con gli abbaglianti, a suo dire aveva pensato di sorpassarla per piazzarsi dinnanzi e indurla a fermarsi. Un azzardo perché aveva finito con l’urtarla e mandarla fuori strada. Di fatto per la procura si era trattato di un tentato omicidio: accusa di fronte alla quale ieri mattina davanti al gup Corrado Schiaretti e al pm Angela Scorza, l’imputato - un 49enne tecnico impiantista del comprensorio faentino difeso dagli avvocati Lorenzo Valgimigli, Alice Rondinini ed Elena Bianconcini - ha patteggiato tre anni in continuazione con una precedente sentenza per maltrattamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "L’incidente della moglie fu un tentato omicidio"

Agguato a Rapisarda, non fu tentato omicidio: aggressore condannato per lesioni e rapinaL'agguato a Federico Vittorio Rapisarda è stato riqualificato dal giudice come lesioni e rapina, non tentato omicidio.

Agguato al dirigente del ministero: non fu tentato omicidio, aggressore condannato per lesioni e rapinaL'agguato a Federico Vittorio Rapisarda, dirigente del ministero, è stato riqualificato come lesioni e rapina anziché tentato omicidio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Uccide la moglie e scappa con i figli: ricercato in tutta Italia - Vita in diretta 30/09/2025

Argomenti discussi: L’incidente della moglie fu un tentato omicidio; Elsa si è svegliata dal coma, il padre: Ci ha riconosciuto - Elsa si è svegliata dal coma, il padre: Ci ha riconosciuto; Marito ferito nell'incidente in bici, la moglie chiede il risarcimento come vittima riflessa: riceverà 200mila euro; Si ribaltano con l’Ape, gravi marito e moglie.

Marito ferito nell'incidente in bici, la moglie chiede il risarcimento come vittima riflessa: riceverà 200mila euroVENEZIA - Chi sta accanto a una persona gravemente ferita, ad esempio a seguito di un incidente stradale, non è un soggetto collaterale ma una vittima riflessa, che merita a sua volta ... ilgazzettino.it

Caso Vettori, nell'incidente probatorio la moglie parla di una ventina di episodiPresunti maltrattamenti, raccolta la testimonianza della donna. Diversa la ricostruzione dei fatti nella versione dell'ex presidente del consiglio comunale. Sentito anche il figlio ... rainews.it

Sei anni fa anche sua moglie morì in un incidente stradale. Chi è la vittima - facebook.com facebook