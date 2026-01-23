L’impero dell’eleganza | viaggio nelle spettacolari dimore di Valentino Garavani

Scopri l’universo di Valentino Garavani attraverso le sue dimore, testimonianze della sua eleganza senza tempo. Questo viaggio esplora le residenze che riflettono l’estetica raffinata e lo stile di un uomo che ha trasformato il colore rosso in un simbolo di emozione e classe. Un’occasione per conoscere meglio l’impatto di un’icona della moda e il suo rapporto con il patrimonio artistico e culturale.

Life&People.it L’universo estetico di un uomo che ha fatto del “rosso” non solo un colore, ma un’emozione di stato, non poteva esaurirsi tra le pieghe di un abito di seta. Con la recente scomparsa del “Maestro”, avvenuta a 93 anni, il mondo della moda non ha perso solo uno stilista, ma l’ultimo vero “Imperatore” di un’eleganza che non accettava compromessi con la mediocrità. Le dimore e le ville di Valentino Garavani non sono state semplici residenze, ma estensioni fisiche della sua visione estetica e di bellezza: teatri barocchi, musei privati e rifugi eremitici dove il culto per il bello diventava disciplina quasi religiosa.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Valentino Garavani è morto a 93 anni: addio all’imperatore del rosso e dell’eleganzaValentino Garavani, uno dei più influenti stilisti italiani, è scomparso all’età di 93 anni a Roma.

Valentino Garavani, addio all’epoca dell’eleganza: ha trasformando il Made in Italy in bellezza glamour senza tempoCon la scomparsa di Valentino Garavani, si chiude un capitolo importante della moda italiana.

