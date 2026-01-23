A Limbiate, il sindaco Antonio Romeo ha firmato un’ordinanza che vieta l’uso e la detenzione del Protossido d’Azoto, comunemente chiamato gas esilarante, nelle aree pubbliche della città. La misura mira a prevenire rischi e abusi, con particolare attenzione a parchi e zone scolastiche. La nuova normativa si inserisce nel quadro delle iniziative di tutela della sicurezza e del benessere dei cittadini e dei giovani.

© Ilnotiziario.net - Limbiate, ordinanza contro il “gas esilarante”: stop a uso e detenzione nelle aree pubbliche

Deciso il divieto di scoppio di petardi e simili in aree pubbliche e private a uso pubblico fino al 7 gennaio, l'ordinanzaÈ stato emanato un divieto temporaneo, valido fino al 7 gennaio, che vieta lo scoppio di petardi, mortaretti e altri artifici pirotecnici in aree pubbliche e private accessibili al pubblico.

