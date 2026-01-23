Durante il collegamento da Davos per Otto e Mezzo, Lilli Gruber ha vissuto un episodio imprevisto: un’evacuazione improvvisa, sirene e una fuga nella neve, dopo che un individuo ha richiesto che si allontanasse. L’evento si è verificato mentre la giornalista era in diretta, nel contesto del World Economic Forum. Un momento di tensione che ha interrotto temporaneamente la trasmissione, lasciando attenzione sulla sicurezza dell’evento e dei partecipanti.

Un’evacuazione improvvisa, sirene spiegate e una fuga nella neve mentre stava per andare in onda. Lilli Gruber ha vissuto momenti concitati ieri a Davos, durante il collegamento per Otto e Mezzo dalla località svizzera che ospita il World Economic Forum. L’episodio, trasmesso in diretta televisiva, ha visto la conduttrice costretta ad abbandonare lo studio in piena emergenza. La giornalista ha raccontato i dettagli dell’accaduto ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1. “Ero in studio a Davos, tra l’anteprima e l’inizio della puntata di Otto e Mezzo ci hanno ordinato di evacuare immediatamente perché c’era un’emergenza: c’erano sirene, polizia, pompieri” Di fronte all’ordine perentorio, la conduttrice ha tentato di spiegare l’urgenza professionale: “Io ho provato a protestare e a dire che dovevo andare in onda ma un energumeno mi ha fulminato dicendo solo ‘get out of here'”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Lilli Gruber a Davos: “Un energumeno mi ha intimato di uscire, sono fuggita nella neve”

