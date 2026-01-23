Licenziata dopo un infortunio a scuola parla la maestra | Sono devastata Ero prima in graduatoria ora non possono più chiamarmi

Dopo un infortunio avvenuto a scuola, una maestra racconta di aver perso il lavoro, passando da prima in graduatoria a inattiva. La sua testimonianza evidenzia le conseguenze di un incidente sul percorso professionale, suscitando riflessioni su sicurezza e stabilità nel settore dell’istruzione. La situazione mette in luce le difficoltà affrontate da chi, a causa di un incidente, si trova improvvisamente senza possibilità di insegnare fino alla ripresa delle attività scolastiche.

«Mi sento devastata. Per quell’infortunio sono stata licenziata e non potrò più insegnare fino al prossimo settembre». A parlare è Isotta Cadau, maestra precaria di 49 anni originaria di Taranto, licenziata dall’istituto dove lavorava come supplente dopo un grave infortunio a scuola. Un alunno, infatti, le era caduto addosso con una sedia, provocandole lesioni ai legamenti del ginocchio e una frattura alla mano. Inizialmente, l’Inail aveva riconosciuto l’infortunio sul lavoro, ma successivamente lo ha riclassificato come malattia. La docente, superati i 30 giorni di assenza previsti per le supplenze brevi, è stata quindi licenziata.🔗 Leggi su Open.online

Argomenti discussi: Docente di Taranto licenziata dopo un infortunio a scuola per colpa di un alunno: il caso finisce sulla scrivania di Valditara; Studente cade addosso ad una docente che perde il posto per i giorni di malattia: il caso finisce sul tavolo di Valditara; Docente licenziata dopo infortunio a scuola, appello al ministro Valditara; Infortunio a scuola, supplente licenziata.

