L’Ice di Trump deporta bambini di cinque anni e nessuno può fare più finta che non stia succedendo

Le recenti azioni dell'ICE in Minnesota, che coinvolgono bambini di appena cinque anni, hanno suscitato grande attenzione. Queste operazioni evidenziano come le politiche di deportazione e detenzione si siano intensificate, portando alla separazione di famiglie e alla privazione di libertà di minori. È importante comprendere le implicazioni di queste scelte e il loro impatto sulla società e sui diritti umani.

Il rapimento e la detenzione di bambini in Minnesota non sono l'ultima follia di Trump e dell'ICE. Sono la brutale e concreta realizzazione delle politiche di chi dice "padroni a casa nostra". L'unica cosa che non si può fare, di fronte a tutto questo, è restare indifferenti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Musulmani senza sepoltura nel Milanese, l’appello dell’assessore: “Non si può più fare finta di niente”L’assessore di Paullo, Abdullah Badinjki, evidenzia la carenza di spazi per le sepolture musulmane nel Milanese.

Giorgia: «Fiera di essere l'esempio che si può ricominciare a 50 anni. Se ne avessi 20 oggi, mollerei alla prima shitstorm. Gaza? Quando muoiono i bambini non ha ragione nessuno, bisogna fermare il genocidio»Giorgia, artista di lunga esperienza, condivide il suo percorso di rinascita e impegno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Minneapolis, il laboratorio dell’autoritarismo: l’ICE come esercito personale di Donald Trump; Ecco che cos’è l’ICE; ICE, ora anche Trump ha il suo esercito personale. Per me una nuova forma di fascismo; Gli agenti dell’Ice trasformati nella polizia politica di Trump contro stranieri e radical chic.

L’ICE terrorizza gli Stati Uniti: Temo ogni giorno di essere rispedito nel mio paese. Sono nelle mani di DioLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Pistole, botte e coltelli: l’Ice di Trump visto da vicino. Segui la diretta di Millennium LiveGiovedì 22 gennaio alle 12 torna l'appuntamento con Millennium Live per la presentazione del nuovo numero del mensile Millenium, in libreria e in edicola ... ilfattoquotidiano.it

Dall’originale all’AI… Fabrizio e Valentina Galli – Native American Return Con la nuova Era Trump il mondo sembra tornare indietro Diritti cancellati con una firma La deportazione diventa un’arma Dalle sabbie del tempo capovolto riem - facebook.com facebook

Ma si può fare un titolo del genere Sorvolo su #Trump ma si può scrivere di #Putin “ultima offerta per salvare l’Ucraina”. Mentre la bombarda tutte le notti, uccide civili e deporta i bambini. Siete dei #Quisling. Vergognatevi. x.com