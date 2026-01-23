L’FBI ha confermato l’arresto di Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico e uno dei dieci latitanti più ricercati negli Stati Uniti, con una taglia di 15 milioni di dollari. Wedding era accusato di gestione di un’organizzazione criminale, traffico di cocaina e omicidio, in un’operazione internazionale che coinvolgeva Stati Uniti, Canada, Messico e Colombia. L’arresto rappresenta un importante passo nell’attività di contrasto al traffico di droga e alla criminalità transnazionale.

Ryan Wedding era uno dei dieci latitanti più ricercati dall’Fbi, con una taglia di 15 milioni di dollari, dopo essere stato incriminato per aver gestito un’organizzazione criminale, traffico di cocaina e omicidio, in un’operazione che si estendeva tra Stati Uniti, Canada, Messico e Colombia. La procuratrice generale Pam Bondi aveva precedentemente affermato che l’organizzazione di Wedding generava oltre un miliardo di dollari all’anno di proventi illeciti derivanti dal traffico di droga. Le autorità ritenevano che Wedding si trovasse in Messico, sotto la protezione del cartello di Sinaloa. Nato a Thunder Bay in Canada e appassionato di sport, fu in gioventù un atleta di fama nella specialità dello snowboard: le aspettative nei suoi confronti erano abbastanza alte visti i risultati a livello juniores, ma ai Giochi Olimpici Invernali di Salt Lake City 2002 non andò oltre la 24esima posizione nello slalom gigante parallelo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’FBI conferma l’arresto del presunto boss della droga Ryan Wedding (ex snowboarder olimpico)

Arrestato Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico e boss del narcotraffico. Era fra i 10 uomini più ricercati dall'FbiRyan Wedding, ex snowboarder olimpico e ora arrestato, era tra i dieci uomini più ricercati dall’Fbi.

Arrestato Ryan Wedding, l’ex snowboarder olimpico ricercato dall’Fbi per traffico di drogaRyan Wedding, ex snowboarder olimpico canadese, è stato recentemente arrestato in Messico.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: L’FBI avverte il phishing dei codici QR utilizzato nello spionaggio informatico nordcoreano; Afghanistan, spaccatura al vertice dei talebani. Colpa dello scontro sul blackout internet; L'FBI fa irruzione in un'azienda che produce cerchi in alluminio per alcune delle principali case automobilistiche; The Beauty: la bellezza passa va un virus.

L’FBI conferma l’arresto del presunto boss della droga Ryan Wedding (ex snowboarder olimpico)Ryan Wedding era uno dei dieci latitanti più ricercati dall’Fbi, con una taglia di ... msn.com

Arrestato Ryan Wedding, l’ex snowboarder olimpico ricercato dall’Fbi per traffico di drogaFILE - An image of former Canadian Olympic snowboarder Ryan Wedding (AP Photo/Damian Dovarganes, ... msn.com

In Iran il blocco del web durerà 3 mesi E la caccia all'uomo continua Nel buio delle comunicazioni il regime degli ayatollah conferma l'arresto di 3mila manifestanti Intanto dal Paese giungono immagini di città deserte @nelloscavo x.com

«Lino Guanciale si conferma uno degli attori più amati dal pubblico grazie alla sua capacità di dare profondità a ogni personaggio che interpreta». Negli ultimi giorni, però, la miniserie “L’invisibile” — ispirata all’arresto di Matteo Messina Denaro e con Guanci - facebook.com facebook