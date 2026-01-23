L'ex prigione giapponese diventa un hotel di lusso | si dorme nelle celle da 500 euro a notte

Un ex carcere giapponese si trasforma in un hotel di lusso, aprendo le sue porte a partire da giugno. Le camere, ricavate dalle celle storiche, offrono un’esperienza unica a un costo di circa 500 euro a notte. Questa novità rappresenta una singolare combinazione di patrimonio storico e comfort contemporaneo, offrendo agli ospiti l’opportunità di vivere un soggiorno insolito in un contesto ricco di storia.

Avreste mai pensato di organizzare una "vacanza in prigione"? A partire da giugno sarà possibile, visto che in Giappone aprirà i battenti l'ex carcere trasformato in hotel di lusso.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: L’ex ambasciata americana diventa un hotel di lusso: una notte in suite costa quasi 30mila euro

Dagli hotel di lusso al conto da seimila euro in macelleria: come è finito nei guai il Garante della PrivacyRecenti indagini della procura di Roma hanno portato alla luce presunti abusi nell’uso di fondi pubblici da parte dei vertici del Garante della Privacy.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Ergastolo per Tetsuya Yamagami, il killer di Shinzo Abe diventato un simbolo in Giappone; Un albanese viene assassinato in una prigione greca.

Giappone, condannato all'ergastolo assassino dell'ex premier AbeL’omicidio di Abe, il premier più longevo nella storia del Giappone, sconvolse un Paese dove i reati con armi da fuoco sono rarissim ... adnkronos.com

Giappone, il killer dell'ex premier Shinzo Abe condannato all'ergastolo: Ecco perché l'ho uccisoÈ stato condannato all'ergastolo in Giappone l'uomo che ha ammesso di avere assassinato l'ex premier giapponese Shinzo Abe. A deciderlo il tribunale distrettuale di Nara, che ha accolto la richiesta d ... affaritaliani.it

Fumettista francese, nel 2016 si imbatte nella storia del medico giapponese testimone della fede a Nagasaki prima e dopo lo scoppio della bomba atomica. Oggi Nathalie Fourmy racconta come è nato il suo ultimo lavoro, Nagasaki 1945 facebook