L'ex ministro Kyenge ha deciso di rinunciare a seguire due pazienti fragili, una coppia di anziani di Padova, lasciandoli senza medico di base. L'episodio ha suscitato attenzione e richiede approfondimenti, anche dall’Ordine dei medici, per valutare le eventuali implicazioni e garantire la continuità assistenziale ai cittadini coinvolti.

Una coppia di anziani residenti a Padova si è trovata improvvisamente senza medico di base nel corso della scorsa settimana. A riferire l’episodio al Mattino di Padova è Anna Indiani, prossima agli 87 anni, che insieme al marito Giorgio Maragno, di 88, ha ricevuto la comunicazione di interruzione dell’assistenza sanitaria. Il medico in questione è una personalità nota al mondo della politica: si tratta dell’ex ministro dell’integrazione nonché ex europarlamentare Pd Cecile Kyenge. “Mi ha detto che eravamo troppo fragili e che non ci avrebbe più seguito”, la versione della donna. La decisione sarebbe stata comunicata dalla Kyenge attraverso una lettera inviata alla figlia della signora Indiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ex ministro Kyenge "scarica" due pazienti fragili: indagine all’Ordine dei medici

