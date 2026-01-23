L'articolo analizza la situazione attuale del Levante, impegnato in una difficile battaglia per la permanenza in Primera División. Attraverso un'analisi approfondita, vengono esaminati i preconcetti, le sfide e le prospettive future della squadra, offrendo una prognosi basata sui dati disponibili. Un focus sobrio e preciso per comprendere le dinamiche di una delle squadre più in difficoltà di questa stagione.

2026-01-23 01:26:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Il Levante affronta una nuova finale nel suo disperato cammino per rimanere in Prima Divisione. Non hanno margine di errore nel derby che apre la giornata contro un Elche che ha rallentato negli ultimi tempi e che ha visto il suo cuscino assottigliarsi con la zona pericolo. Come arriva Levante. Penultima in classifica ea sei punti dalla salvezza, anche se con una partita in meno, la squadra di granota ha bisogno della prima vittoria casalinga della stagione. Per provarci non potrà contare su Roger Brugué, Unai Elguezabal, Víctor García e Diego Pampín, tutti a causa di infortuni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Levante – Elche | Città delle emergenze: preconcetti, analisi, prognosi e previsione

Elche – Siviglia | Emergenze incrociate a Martínez Valero: precedenti, analisi, prognosi e previsioneElche e Siviglia si affrontano nel match della 20ª giornata della Liga, in programma al Martínez Valero.

Leggi anche: Alavés – Celta | Un forte esamina un esperto a casa: preventivo, analisi, previsione e previsione

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Saldi nel Levante, calo dopo la Befana e fuga dalle piccole città: Le vendite frenate dalla partenza dei turistiI negozianti: Eventi nei fine settimana per il rilanci degli affari. Chiavari si conferma città attrattiva per l’intero Levante ... ilsecoloxix.it

Tensostruttura sul mare per Miss Italia a Sestri Levante. Ma la città (e la politica) si divide tra pro e controSestri Levante – Miss Italia spacca la città di Sestri Levante in due. La possibilità di ospitare la finale del concorso di bellezza a fine settembre crea dibattito tra il mondo delle associazioni di ... ilsecoloxix.it

Barcelona ta sanar da cewa Pedri zai yi jinyar wata guda sakamakon raunin tsoka (hamstring) da ya samu a wasan jiya. Wasan da zai rasa sun haa da: Real Oviedo København Elche Albacete Mallorca Girona Wasan farko na UCL p - facebook.com facebook