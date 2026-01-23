L’Europa rafforza la sua posizione, sottolineando l’importanza di mantenere un rapporto stabile e rispettoso con gli Stati Uniti. Dopo alcune iniziative unilaterali, le istituzioni europee ribadiscono che il dialogo tra alleati deve essere improntato a cordialità e rispetto reciproco, rafforzando così l’unità e la coesione tra i paesi membri in un contesto internazionale complesso.

«Riteniamo che le relazioni tra partner e alleati debbano essere gestite in modo cordiale e rispettoso». António Costa affida a questa frase l’esito politico del Consiglio europeo straordinario, convocato dopo giorni di attriti e fughe in avanti, di certi “volenterosi”, che avevano esposto l’Unione a una linea disordinata sul rapporto con gli Stati Uniti. Una dichiarazione, dunque, che serve a rimettere un perimetro chiaro: dialogo tra alleati, niente prove di forza solitarie, nessuna diplomazia parallela. Riunione d’urgenza, linea ricomposta. La riunione, convocata in forma d’urgenza e protrattasi per circa cinque ore, non ha prodotto conclusioni scritte, né decisioni operative. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Europa serra i ranghi dopo le fughe in avanti di certi “volenterosi”: “Il rapporto con gli Usa non è in discussione, tra alleati ci si parla con rispetto“

Fonti Chigi: sui beni russi discussione politica no fughe tecniche in avanti

