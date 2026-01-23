L’Europa inaffidabile? Il voto sul Mercosur dà ragione a Trump

L’Europa si trova al centro di un dibattito sulla sua affidabilità. Mentre Donald Trump critica l’Unione europea a Davos, gli eurodeputati di Strasburgo respingono l’accordo con il Mercosur, firmato dalla Commissione europea. Questa dinamica evidenzia le sfide e le divergenze presenti nel processo decisionale europeo, sottolineando l’importanza di un confronto approfondito sulle relazioni internazionali e sulle strategie di politica commerciale.

Nello stesso momento in cui a Davos Donald Trump “demoliva” per l’ennesima volta l’Unione europea definendola “inaffidabile”, a Strasburgo gli eurodeputati bocciavano a maggioranza l’accordo sul Mercosur che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva firmato il 9 gennaio.🔗 Leggi su Today.it

Ue, Schlein: Trump inaffidabile ma Meloni gli dà sempre ragioneL’analisi delle recenti dichiarazioni di Ue e Meloni evidenzia divergenze e atteggiamenti ambigui sulla politica estera italiana.

“Europa decadente, guidata da leader deboli”: e se Trump avesse ragione?L'Europa sembra attraversare una fase di declino, con leadership deboli e sfide crescenti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

L'UE va abolita, lo dice Musk, lo dice Trump, lo dice chiunque sia sano

Argomenti discussi: Sefcovic: 'Male il Pe sul Mercosur, l'Ue resti un partner affidabile'; Ora l’Europa rischia di dipendere dal gas naturale liquefatto di Trump; Ue, Schlein: Trump inaffidabile ma Meloni gli dà sempre ragione; Il Belgio: Gli Stati Uniti non sono più un alleato affidabile dell’Europa.

Trump si ferma solo davanti ai mercati finanziari. L'Europa stia attenta, America inaffidabile e la crisi della Nato non è finitaCredo che l'unico vero baluardo contro Trump siano i mercati finanziari e in particolare quello dei buoni del Tesoro americani che, insieme a Wall Street, hanno reagito molto male all'annuncio dei nu ... affaritaliani.it

**Ue: Schlein, 'Trump inaffidabile, Meloni ci porta fuori asse'**Roma, 22 gen. (Adnkronos) - La mia impressione è che certamente il fatto di aver messo sul tavolo una reazione ai dazi minacciati da Trump, come l'uso del meccanismo anticoercezione, abbia avuto i su ... msn.com

"Trump si ferma solo davanti ai mercati finanziari. L'Europa stia attenta, America inaffidabile e la crisi della Nato non è finita" ift.tt/gFp0jdM x.com

Alessandro Ciriani. . Gli interessi europei e quelli americani oggi non sono opposti ma complementari, l’Europa deve smettere di vivere di illusioni e tornare al realismo. Minacciare guerre commerciali significa colpire le nostre industrie e il nostro lavoro: serve - facebook.com facebook