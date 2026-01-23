L’Europa inaffidabile? Il voto sul Mercosur dà ragione a Trump

L’Europa si trova al centro di un dibattito sulla sua affidabilità. Mentre Donald Trump critica l’Unione europea a Davos, gli eurodeputati di Strasburgo respingono l’accordo con il Mercosur, firmato dalla Commissione europea. Questa dinamica evidenzia le sfide e le divergenze presenti nel processo decisionale europeo, sottolineando l’importanza di un confronto approfondito sulle relazioni internazionali e sulle strategie di politica commerciale.

Nello stesso momento in cui a Davos Donald Trump “demoliva” per l’ennesima volta l’Unione europea definendola “inaffidabile”, a Strasburgo gli eurodeputati bocciavano a maggioranza l’accordo sul Mercosur che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva firmato il 9 gennaio.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

