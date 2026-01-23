L’esodo dei cinquemila | trasferta storica a San Siro

Il 23 gennaio a Milano, oltre cinquemila tifosi pisani hanno raggiunto lo stadio di San Siro per seguire la trasferta dei nerazzurri. Un movimento di supporter che, già da luglio, ha mostrato il suo entusiasmo e la volontà di sostenere la squadra anche in trasferta. Un evento che testimonia l’attaccamento dei tifosi e la passione per il calcio, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente nello stadio.

MILANO, 23 GENNAIO - Oltre cinquemila pisani presenti al “Meazza”. San Siro la destinazione dell’esodo dei tifosi nerazzurri per una trasferta segnata sul calendario da luglio. Il ritorno del Pisa alla Scala del Calcio era in realtà previsto a fine ottobre, prima che il divieto del ministro Piantedosi non bloccasse i quattromila che già staccarono il biglietto per la partita contro il Milan. Così, da Pisa a Milano, quei circa 300 kilometri che separano le due città, sono diventate un cordone unico di convogli nerazzurri. Innamorati del Pisa che attendevano sta sfida da tutta la vita, chi invece l’ha già vissuta e temeva di non farlo più. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’esodo dei cinquemila: trasferta storica a San Siro Leggi anche: San Siro, svolta storica Leggi anche: Tutti pazzi per il Como, introvabile la maglia di Paz e sempre più fan vip. Oggi cinquemila tifosi saranno a San Siro. Così la Champions è un obiettivo La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Neve a San Siro. Si preannuncia una partita epica: Nulla da perdere; Spopolamento dei piccoli Comuni: l’urgenza di un patto generazionale per salvare i territori; CALABRIA: RITORNO ALL’EPOPEA EPICA. L’esodo dei cinquemila: trasferta storica a San SiroMILANO, 23 GENNAIO - Oltre cinquemila pisani presenti al Meazza. San Siro la destinazione dell’esodo dei tifosi nerazzurri per una trasferta segnata sul calendario da luglio. Il ritorno del Pisa all ... lanazione.it La trasferta che meritiamo tutti di vivere (con un occhio al calciomercato) Milano ce l’hanno già tolta una volta. Altrimenti, a ottobre, sarebbe già stato esodo. Al Meazza ci saranno molto più che i 4361 spettatori dichiarati nel settore ospiti, poiché molti pisani ha - facebook.com facebook

