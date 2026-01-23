Cosa: L’uscita del nuovo singolo Les Feuilles Mortes, una reinterpretazione nu-jazz del classico francese firmata da Papik e Kelly Joyce.. Dove e Quando: Disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 23 gennaio 2026.. Perché: Un anticipo raffinato dell’album “Carbonara e champagne”, un progetto che unisce le sonorità vintage italiane e francesi degli anni Cinquanta e Sessanta.. L’autunno ha il colore delle foglie che cadono, ma l’inverno musicale del 2026 si tinge di note calde e avvolgenti grazie a una collaborazione che profuma di storia e modernità. Arriva nelle cuffie e negli speaker di tutto il mondo una nuova versione di Les Feuilles Mortes, brano che non ha bisogno di presentazioni ma che, nonostante le innumerevoli vite vissute, riesce ancora a sorprendere. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Les Feuilles Mortes: l’eleganza jazz di Papik e Kelly Joyce

"Christmas jazz lights", natale in jazz a Catania con il trio di Nello ToscanoIl Monk Jazz Club di Catania, gestito dall’associazione culturale Algos, conclude le attività del 2025 con il tradizionale concerto natalizio “Christmas Jazz Lights”.

