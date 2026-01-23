Legionella alla Casa di Comunità Polemica sul ritardo negli avvisi

È stato rilevato la presenza di legionella negli impianti idrici della Casa di Comunità di via Matteotti, a Peschiera Borromeo. La scoperta ha suscitato preoccupazioni riguardo ai tempi di comunicazione e alle eventuali misure di sicurezza adottate. La situazione richiede attenzione per garantire la tutela della salute pubblica e chiarire eventuali ritardi negli avvisi ufficiali.

Negli impianti idrici della Casa di comunità di via Matteotti, a Peschiera Borromeo, sono state trovate tracce di legionella, il batterio che può essere fonte di pericolo per la salute. È successo lo scorso agosto e poi ancora a dicembre. Tra i cittadini c’è chi esprime preoccupazione, ma l’ Asst Melegnano Martesana e il Comune di Peschiera ora rassicurano: "Non ci sono rischi sanitari per la popolazione e nessun allarme legionella". La notizia relativa alla presenza del batterio negli impianti del presidio socio-sanitario è trapelata solo negli ultimi giorni: "Non ne siamo stati informati per tempo", è una delle critiche mosse dalla “vox populi“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il cantiere della Casa di Comunità. La protesta per i lavori in ritardo: "Così si rischiano gli extra costi"Il cantiere della Casa di Comunità sta incontrando ritardi, suscitando preoccupazioni tra i cittadini.

