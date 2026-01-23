Lega Salvini | siamo forza di Governo fuori di noi c’è il deserto

La Lega si conferma come una forza di governo radicata sul territorio italiano, con oltre 500 sindaci impegnati in tutto il paese. Secondo le dichiarazioni di Salvini, questa presenza stabile rappresenta la principale realtà politica al di fuori della quale, a suo avviso, non esistono alternative concrete. La frase sottolinea l’importanza della presenza locale come elemento centrale dell’identità e dell’azione politica del partito.

Roma, 23 gen. (askanews) – “La Lega è una forza di governo con 500 sindaci in tutta Italia: fuori dalla Lega c’è il deserto”. Lo ha affermato il segretario della Lega a Roccaraso, alla prima della tre giorni leghista invernale abruzzese. Rivendicando la scelta di avere invitato a partecipare tanti ospiti, alcuni dei quali “con idee diverse dalla Lega, perchè amiamo il confronto, non perché abbiamo cambiato idea”. Dopo la kermesse abruzzese, Salvini ha sottolineato che il partito sta già pensando all’evento del prossimo 18 aprile a Milano sui temi di sicurezza e immigrazione. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

