L' economia circolare non è solo riciclo è una rivoluzione culturale | De Santoli spiega perché

L'economia circolare rappresenta un approccio sostenibile che va oltre il semplice riciclo dei materiali. Secondo De Santoli, si tratta di una vera e propria rivoluzione culturale, volta a promuovere un utilizzo più responsabile delle risorse e a ridurre gli sprechi. Questo modello invita a ripensare il nostro rapporto con i materiali e a integrare pratiche più consapevoli nel nostro stile di vita, contribuendo a un futuro più equilibrato e rispettoso dell'ambiente.

(Adnkronos) - “L'economia circolare non è solo gestire i rifiuti per farli far diventare una risorsa, cosa pure importante. È un modo di pensare e di operare, una cultura che riguarda l'intero ciclo di vita dei prodotti. È qualche cosa di rivoluzionario”. A dirlo è Livio De Santoli, prorettore per la Sostenibilità all'Università Sapienza di Roma, che all'Adnkronos sottolinea la necessità di fare un cambio di mentalità, da parte sia delle persone che dei decisori. Per De Santoli, occorre infatti passare da un approccio consumistico e lineare (rifiuti come scarti) a una visione circolare (rifiuti come risorse) che integri ambiente, società ed economia, superando il greenwashing e assumendosi la responsabilità personale e collettiva per la crisi climatica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

