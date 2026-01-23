Le visite ispettive nelle istituzioni scolastiche | guida normativa e operativa per Dirigenti scolastici e DSGA

Le visite ispettive nelle istituzioni scolastiche sono strumenti fondamentali per garantire il corretto funzionamento del sistema educativo. Questa guida normativa e operativa si rivolge a Dirigenti scolastici e DSGA, offrendo approfondimenti sulle procedure e i riferimenti normativi necessari per svolgere efficacemente la funzione ispettiva, contribuendo al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e alla trasparenza dell’azione amministrativa.

La funzione tecnico-ispettiva costituisce una componente strutturale del sistema scolastico italiano e rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Amministrazione scolastica garantisce il buon andamento del servizio di istruzione, la correttezza dell'azione amministrativa e il miglioramento della qualità dell'offerta formativa. Negli ultimi anni, anche in ragione dell'evoluzione del quadro normativo e dell'affermazione del principio di autonomia

