Le visite ispettive nelle istituzioni scolastiche | guida normativa e operativa per Dirigenti scolastici e DSGA
Le visite ispettive nelle istituzioni scolastiche sono strumenti fondamentali per garantire il corretto funzionamento del sistema educativo. Questa guida normativa e operativa si rivolge a Dirigenti scolastici e DSGA, offrendo approfondimenti sulle procedure e i riferimenti normativi necessari per svolgere efficacemente la funzione ispettiva, contribuendo al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e alla trasparenza dell’azione amministrativa.
La funzione tecnico-ispettiva costituisce una componente strutturale del sistema scolastico italiano e rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l’Amministrazione scolastica garantisce il buon andamento del servizio di istruzione, la correttezza dell’azione amministrativa e il miglioramento della qualità dell’offerta formativa. Negli ultimi anni, anche in ragione dell’evoluzione del quadro normativo e dell’affermazione del principio di autonomia . L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Riflessioni sui conti giudiziali nelle istituzioni scolastiche. Guida per Dirigenti Scolastici, DSGA e Revisori dei ContiQuesto articolo esplora le principali tematiche legate ai conti giudiziali nelle istituzioni scolastiche, offrendo una guida pratica per Dirigenti Scolastici, DSGA e Revisori dei Conti.
Leggi anche: Stipendi DSGA vs dirigenti scolastici: 51.242 euro contro 100.490 euro annui. ANQUAP: “Non sono i DS a guadagnare troppo, ma i DSGA a guadagnare troppo poco”
Argomenti discussi: Le visite ispettive nelle istituzioni scolastiche: guida normativa e operativa per Dirigenti scolastici e DSGA; Modelli operativi e tracciabilità delle decisioni nelle visite ispettive: in allegato strumenti essenziali per la tutela istituzionale; Divieto di vendita di lame ai minori e sanzioni ai genitori, le nuove norme in arrivo; Terremoto. Al momento non si registrano danni. In corso le verifiche.
Le visite di valutazione esterna nelle scuole: cambiano le date previste inizialmenteLe visite esterne di valutazione nelle scuole previste dal Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) si dovevano tenere fra aprile e metà maggio di quest'anno. Così avevamo scritto pochi giorni fa su ... it.blastingnews.com
Caltanissetta. Visite ispettive negli istituti scolastici della Città. L'assessore Lo Muto: "Nessuna lesione strutturale o danni specifici; rilevati solo 2 disservizi temporanei prontamente risolti" - facebook.com facebook
La predisposizione di modelli e schemi operativi rappresenta un elemento imprescindibile per una gestione consapevole, ordinata e giuridicamente sostenibile delle visite ispettive nelle istituzioni scolastiche. In un contesto caratterizzato da crescente … x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.