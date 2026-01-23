Vernon Bruce Hoeksema, ultimo compagno di Valentino Garavani, ha condiviso le sue ultime parole con il designer:

Quali sono le ultime parole che vi siete detti lei e Valentino Garavani? "Ti amo". Così Vernon Bruce Hoeksema, ultimo compagno di Valentino, risponde ai cronisti fuori dalla camera ardente a Roma. "Sono devastato", ha aggiunto Hoeksema, compagno dello stilista, visibilmente commosso.

"Le ultime parole che ci siamo detti? Ti amo": Vernon Bruce Hoeksema commosso alla camera ardente di Valentino

Valentino e Bruce: “Le ultime parole che ci siamo detti? Ti amo”Bruce Hoeksema ricorda con dolore Valentino, condividendo le ultime parole tra loro:

Valentino, l'ex compagno Bruce Hoeksema porta i carlini alla camera ardente: «Sono devastato». Rose bianche alla camera ardenteValentino, accompagnato dal suo ex compagno Vernon Bruce Hoeksema, ha portato i carlini alla camera ardente.

Il compagno di Valentino: Le sue ultime parole? Ti amoAGI - Quarantatrè anni sono tantissimi, è una vita. È difficile anche solo pensarci, ora la mia vita è senza spirito. Lo dice Bruce Hoeksema, compagno di Valentino, parlando con i cronisti tornando ... msn.com

