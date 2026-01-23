Le strade chiuse a Roma sabato 24 e domenica 25 gennaio

Sabato 24 e domenica 25 gennaio, alcune strade di Roma saranno chiuse per eventi e manifestazioni in programma. Queste modifiche alla viabilità interesseranno il traffico pubblico e privato, con conseguenti variazioni nella circolazione in diverse zone della città. È consigliabile pianificare gli spostamenti in anticipo e consultare le informazioni ufficiali per evitare disagi durante questi giorni.

Sabato 24 e domenica 25 gennaio a Roma sono previsti importanti manifestazioni ed eventi che modificheranno la viabilità nella Capitale con modifiche alla circolazione pubblica e privata. Ecco una guida utile per muoversi in città durante il fine settimana Le manifestazioni Sabato sarà giornata.🔗 Leggi su Romatoday.it

Le strade chiuse a Roma sabato 3 e domenica 4 gennaioDurante il fine settimana del 3 e 4 gennaio 2026, alcune strade di Roma resteranno chiuse al traffico a causa di interventi di manutenzione del verde e di eventi sportivi.

Le strade chiuse a Roma sabato 10 e domenica 11 gennaioSabato 10 e domenica 11 gennaio, alcune strade di Roma saranno temporaneamente chiuse a causa di eventi e manifestazioni.

