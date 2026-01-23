Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 23 gennaio 2026

Le quotazioni di Borsa italiana e lo spread oggi, 23 gennaio 2026, mostrano segnali di stabilità. Piazza Affari apre in calo dello 0,41%, mentre lo spread tra Btp e Bund rimane stabile a 62 punti base. Il rendimento dei titoli decennali italiani si attesta al 3,5%, in lieve diminuzione di un punto base. Questi dati riflettono l’andamento dei mercati e la situazione economica attuale.

Piazza Affari apre in ribasso dello 0,41%. Spread Btp-Bund stabile in avvio a 62 punti base. Rendimento dei decennale italiano in flessione di un punto base al 3,5%. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 9.14 – Apertura debole per l’Europa. Listini europei deboli in avvio: Parigi -0,39%, Francoforte -0,15%, Londra -0,03%. 9.01 – Avvio in calo per Milano: -0,41%. Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, in flessione dello 0,41%, a quota 44.904,78 in apertura. 8.37 – Lo spread Btp-Bund apre stabile a 62 punti. Lo spread Btp-Bund apre stabile a 62 punti base. Rendimento dei bond italiani in flessione di un punto base al 3,5%. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 23 gennaio 2026 Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 5 gennaio 2026Oggi, 5 gennaio 2026, segna il primo lunedì dell’anno per i mercati finanziari italiani ed europei. Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 19 gennaio 2026Il 19 gennaio 2026 segna un'ulteriore giornata di attività per la Borsa italiana, che si inserisce nel quadro delle principali borse europee. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Azionario europeo in rosso. A Milano spiccano i ribassi di Cucinelli e MPS-Mediobanca; A Piazza Affari tornano le quotazioni: Alpitour, Chiorino e Vianova si preparano, Bending Spoons guarda a Wall Street; L’Ipo di Edison può rilanciare le quotazioni a Piazza Affari; Le Borse di oggi 19 gennaio. Europa in forte calo sulle tensioni Usa-Ue, la Danimarca diserta Davos. Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 22 gennaio 2026Milano apre positiva: +1,07%. Lo spread fra Btp e Bund scende a 63,4 punti. Avvio positivo per l’Europa. Piazza Affari guadagna l’1,07%. Lo spread Btp-Bund cala a 63,4 punti. Rendimento del decennale ... lettera43.it A Piazza Affari tornano le quotazioni: Alpitour, Chiorino e Vianova si preparano, Bending Spoons guarda a Wall StreetSono tutte aziende partecipata da Tamburi Investment Partners. Le banche d’affari al lavoro sugli approdi in Borsa ... corriere.it Grano duro: quotazioni stabili (21 gennaio) a Borsa Merci Foggia. Il Fino resta a 285-290 euro/t agricultura.it/2026/01/22/gra… via @AgriculturaIT x.com Le quotazioni di grano duro e cereali di questa settimana a Borsa Merci di Foggia - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.