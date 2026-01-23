Le nuove province, identiche a quelle precedenti, sono spesso considerate un’opportunità di rappresentanza locale. Tuttavia, secondo alcuni cittadini, questa riforma sarebbe principalmente un modo per creare posizioni di potere, sostenuto dal centrodestra e supportato da figure come Fedriga. Una discussione che coinvolge opinioni diverse, ma che richiede un’analisi approfondita per comprendere le reali implicazioni di questa riorganizzazione territoriale.

"I cittadini lo sanno e lo scrivono sui social che le nuove province, identiche a quelle del passato, saranno soprattutto un poltronificio voluto dal centrodestra con l'alto patrocinio di Fedriga". A parlare è Luca Braidotti, segretario provinciale del Pd udinese. "Il presidente della Regione e i.

Argomenti discussi: Le province? Un poltronificio voluto dal centrodestra; Aridatece le province... conseguenze e appuntamenti di una riforma che ha messo ko i territori...; Via libera del Senato, tornano le Province elettive in un contesto demografico e istituzionale molto diverso; FVG, CATALDI (M5S): RIFORMA CHE PROTEGGE LE POLTRONE, NON LE PERSONE.

Salvini: Il ritorno alle Province vere farà del bene al Paese. Poi mette le mani avanti: vedo già il titolo del Fatto: Poltronificio. Tornare ad eleggere direttamente, da parte dei cittadini, i presidenti di Provincia e gli organismi delle Province sarà qualcosa che farà del bene, anche per il coinvolgimento degli elettori

In Consiglio la legge sulle nuove Province, ma è polemica. La transizione verso il nuovo sistema degli enti locali (sei province e due città metropolitane) è all'esame dell'Aula. Il ddl è il primo punto all'ordine del giorno della seduta di oggi

Fvg sono tornate le Province, Marcon: «Credo che questo darà la possibilità di dare risposte complete ai cittadini»