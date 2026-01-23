Le prime pagine di oggi comprendono gli interventi di Zelensky a Davos, le iniziative del Board of Peace per Gaza, i dibattiti sulla legge contro lo stupro e le nomination agli Oscar. Questi eventi riflettono le principali tematiche di attualità, dalla politica internazionale alla cultura, offrendo un quadro aggiornato sulle questioni che coinvolgono politica, diritti e spettacolo.

Quasi tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura all’intervento al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, del presidente ucraino Zelensky, che dopo aver incontrato il presidente degli Stati Uniti Trump ha criticato le divisioni fra i paesi dell’Unione Europea sul sostegno all’Ucraina e ha annunciato che oggi negli Emirati Arabi Uniti ci sarà un incontro a tre fra i rappresentanti di Ucraina, Russia e Stati Uniti per riprendere le trattative per far finire la guerra. Qualche giornale titola invece sulla presentazione, sempre a Davos, del Board of peace voluto da Trump per la ricostruzione nella Striscia di Gaza, il Giornale vede una nuova vicinanza fra la presidente del Consiglio Meloni e il cancelliere tedesco Merz, e Libero critica le decisioni del tribunale di Milano sulle persone accusate dopo gli incidenti durante una manifestazione di sostegno ai palestinesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le prime pagine di oggi

Le prime pagine di oggiLe notizie di oggi includono le dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia e i suoi sostenitori, il grave episodio di un ragazzo accoltellato a La Spezia, e le recenti tensioni legate alle proteste in Iran.

Le prime pagine di oggiLe prime pagine di oggi trattano i recenti dazi statunitensi imposti sui paesi europei, le manifestazioni in Danimarca e Groenlandia, e la scomparsa di Rocco Commisso.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

RASSEGNA STAMPA 8 GENNAIO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 gennaio: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 gennaio: la rassegna stampa; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di domenica 18 gennaio 2026; Le prime pagine di oggi.

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 gennaio: la rassegna stampaLa Groenlandia con il dietrofront di Trump sui dazi ai Paesi dell'Ue e l'annuncio di un accordo con la Nato, il maltempo che ha flagellato il Sud Italia, gli sviluppi sulla questione Mercosur e su q ... tg24.sky.it

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 gennaio: la rassegna stampa di Sky TG24Leggi su Sky TG24 l'articolo Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 gennaio: la rassegna stampa di Sky TG24 ... tg24.sky.it

Rassegna stampa: le prime pagine in foto di alcuni giornali salernitani del 23 gennaio 2026 salernonotizie.it - facebook.com facebook

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi x.com