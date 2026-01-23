Negli ultimi quattro anni, le pensioni d’oro dei politici italiani sono cresciute del 20%, raggiungendo circa 4,5 milioni di euro. In totale, il costo di queste super pensioni è aumentato di circa 700mila euro, evidenziando un incremento consistente. La Regione potrebbe intervenire per controllare questa spesa, ma resta importante monitorare l’andamento e le eventuali misure adottate per garantire trasparenza e sostenibilità.

Perugia, 23 gennaio 2026 – Nel giro di quattro anni il costo delle super pensioni dei politici nostrani è aumentato di 700mila euro: un incremento monstre, stabilito dalla legge, sul quale la Regione qualcosa in verità potrebbe fare. Ma al momento, nonostante gli annunci e le buone intenzioni di inizio legislatura, non si è mossa foglia. Il rendiconto annuale dei vitalizi degli ex 98 consiglieri regionali e dei loro eredi è da ieri pubblicato nel sito web dell’Assemblea legislativa. E il totale, dopo aver sfondato l’anno scorso il muro dei 4 milioni, viaggia a gonfie vele verso i quattro milioni e mezzo di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le pensioni d’oro dei politici, in quattro anni aumento del 20%: ora si “vola” verso i 4,5 milioni

