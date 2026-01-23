Le novità della Legge di Bilancio per le imprese

Martedì scorso, Confartigianato Imprese Ravenna ha organizzato due videoconferenze per illustrare le principali novità della Legge di Bilancio 2026 rivolte alle imprese. L’evento ha coinvolto numerosi imprenditori, offrendo un’analisi dettagliata delle nuove disposizioni e degli impatti sul contesto aziendale. Questa comunicazione mira a fornire un quadro chiaro e aggiornato sulle modifiche legislative che interessano il mondo imprenditoriale.

Martedì scorso, con due videoconferenze in diretta che hanno visto il coinvolgimento di un importante numero di imprenditori, Confartigianato Imprese Ravenna ha illustrato ed analizzato le principali novità, per le imprese, introdotte della Legge di bilancio 2026. Come relatori, il segretario provinciale dell’associazione Tiziano Samorè insieme con i responsabili dei settori paghe e consulenza del lavoro, fiscale, credito e incentivi, patronato. Per Confartigianato si tratta di una manovra finanziaria che è andata a confermare una linea di rigore con scelte selettive e attenzione ai conti pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le novità della Legge di Bilancio per le imprese Leggi anche: I 7 bonus per le famiglie toscane. Dalle mamme ai congedi, le novità della Legge di Bilancio 2026 Manovra 2026, tutte le misure approvate nella legge di bilancio: le novità su pensioni, Irpef e bonusLa legge di bilancio 2026 approvata dalla Camera introduce diverse novità in ambito fiscale e previdenziale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Novità della legge di bilancio 2026 misure a favore delle imprese Argomenti discussi: Webinar: Le novità in materia di lavoro della Legge di Bilancio 2026; IRES e IRAP: le novità della Legge di Bilancio 2026 per le banche - DB; Legge di bilancio 2026, le novità per pensioni e previdenza; Bonus per la casa 2026: le novità della Legge di Bilancio. Piano Transizione 5.0 e fonti rinnovabili: le novità della legge pubblicata in GUCrediti d’imposta, nuove regole su aree idonee FER, agrivoltaico e golden power: tutte le novità della legge 15 gennaio 2026, n. 4 ... fiscoetasse.com Responsabilità amministrativa: le novità della legge 1/2026La legge 7 gennaio 2026, n. 1, in vigore dal 22 gennaio 2026, modifica la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ridefinendo la responsabilità amministrativa ... ipsoa.it ARTICOLO GB: Le principali novità fiscali della Legge di Bilancio 2026 La L. n. 199/2025 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, introduce rilevanti modifiche al sistema tributario - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.