Le cuffie ibride rappresentano una soluzione versatile per chi lavora in modalità ibrida, combinando funzionalità professionali e caratteristiche per l’intrattenimento. Questi modelli offrono microfoni affidabili e compatibilità con le piattaforme di videoconferenza, mantenendo comunque comfort, autonomia e qualità audio per l’uso quotidiano. La loro versatilità permette di adattarsi facilmente alle esigenze di lavoro e svago, senza dover cambiare dispositivo.

AGI - Nel lavoro ibrido la distinzione tra cuffie 'da ufficio' e modelli pensati per la musica si sta assottigliando: da un lato servono microfoni affidabili e compatibilità con le piattaforme di videoriunione, dall’altro comfort, autonomia e qualità d’ascolto per l’uso quotidiano. In questa direzione si muove Jabra con la nuova serie Evolve3, pensata esplicitamente per un utilizzo “cross-over”, cioè sia professionale sia per l’intrattenimento. La gamma comprende due modelli: Evolve3 85, cuffie over-ear (padiglioni che avvolgono l’orecchio) orientate a un maggiore isolamento, ed Evolve3 75, on-ear (appoggiano sull’orecchio) pensate per una vestibilità più leggera e una maggiore consapevolezza di ciò che accade intorno. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Le cuffie 'ibride' che uniscono lavoro e intrattenimento

OneOdio presenta le cuffie on-ear entry-level Focus A1 Pro con cancellazione attiva del rumore ibrida e modalità a bassa latenzaOneOdio ha presentato le cuffie on-ear Focus A1 Pro, dotate di connessioni Bluetooth 6.0 multipoint con modalità di gioco a bassa latenza, ANC ibrido e autonomia di 70 ore tra una carica e l'altra. Le ... notebookcheck.it

Al CES 2026 Anker presenta Aerofit 2 Pro, le cuffie ibride che cambiano forma e funzioneNon manca neppure Anker al CES 2026, dove si presenta con Aerofit 2 Pro, le cuffie ibride che cambiano forma e funzione. Se ì vero che il 2025 è stato l’anno della consacrazione per le cuffie ... macitynet.it

Che strana idea (ma forse geniale) quella di TDM presentata al CES 2026 di Las Vegas: le cuffie Neo sono ibride. Aperte cuffie wireless, ripiegate diventano uno speaker Bluetooth! facebook