Lavoro campo aperto agli stranieri | 89 posti in agricoltura a Viterbo e provincia

In provincia di Viterbo, sono disponibili fino a 89 posti per lavoratori stranieri nel settore agricolo. La Direzione generale per le politiche migratorie del Ministero del Lavoro ha stabilito la ripartizione territoriale delle quote di ingresso per il lavoro stagionale nei campi della Tuscia. Questa iniziativa offre opportunità di impiego e favorisce l’integrazione nel settore agricolo locale.

Agricoltura, fino a 89 stranieri per il lavoro nei campi della Tuscia. La Direzione generale per le politiche migratorie del ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha definito la ripartizione territoriale delle quote di ingresso per lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo.

