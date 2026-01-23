Lavori sul Cervati durante il periodo di riproduzione | a giudizio il sindaco di Sanza

Il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, e altri tre indagati sono stati rinviati a giudizio per lavori stradali sul monte Cervati durante il periodo di riproduzione della fauna selvatica. La vicenda solleva questioni sulla tutela ambientale e il rispetto delle normative, evidenziando l'importanza di interventi responsabili e consapevoli nel rispetto della natura.

Lavori stradali sul monte Cervati durante il periodo di riproduzione della fauna selvatica, rinvio a giudizio per il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito e altri tre indagati. Si tratta di due tecnici e un imprenditore edile. Il sindaco si è dichiarato estraneo ai fatti. Le accuseIl giudice del.🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Bracconaggio sul lago: sequestrati 120 pesci durante la riproduzione "Giocava a tennis durante il blackout", polemiche sul sindaco di BerlinoIl sindaco di Berlino, Kai Wegner, è al centro di polemiche dopo essere stato visto giocare a tennis poche ore dopo il blackout che ha colpito il quartiere sud-ovest della città. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Monte Cervati, "Fontana dei Caciocavalli“. Aspettando la neve (foto scattata la scorsa settimana da Gabriele Conforti) salernonotizie.it - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.