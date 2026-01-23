Lavori Ponte al Pino Alia riorganizza la raccolta rifiuti in alcune fasce orarie

In seguito ai lavori sul cavalcavia di Ponte al Pino, Alia ha riorganizzato temporaneamente la raccolta rifiuti in alcune fasce orarie nelle zone interessate. La modifica riguarda le aree coinvolte dai percorsi delle navette tra le stazioni di Campo di Marte e altri punti, per garantire un servizio efficace durante le misure straordinarie sulla mobilità cittadina. Restano invariati gli orari e le modalità di raccolta nelle altre zone della città.

In occasione dei lavori programmati riguardanti il cavalcavia di Ponte al Pino e alle conseguenti misure straordinarie sulla mobilità cittadina, il servizio della raccolta di rifiuti sarà rimodulato nelle aree interessate dai percorsi delle navette ferroviarie tra le stazioni di Campo di Marte e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: A Carpaneto pattuglia Metronotte in perlustrazione in alcune fasce orarie

Leggi anche: Raccolta dei rifiuti: come cambia il servizio Alia durante le feste

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Lavori a Ponte al Pino, nuovi divieti e chiusure. Cosa cambia per i treni dell'Alta Velocità; Firenze, lavori al cavalcavia di Ponte al Pino: stop dei treni Av per 24 ore, ecco tutti i divieti e le info; Ponte al Pino, stop ai treni a Firenze: guida completa ai lavori, tutte le info (e i divieti); Ponte al Pino, chiusura totale e interruzione della circolazione ferroviaria: i provvedimenti.

Ponte al Pino, al via i lavori di sostituzione: stop ai treni e modifiche alla viabilitàSabato 24 e domenica 25 gennaio scatta il piano complesso, pensato per contenere i disagi e accompagnare una delle opere infrastrutturali più rilevanti per la mobilità fiorentina ... intoscana.it

Ponte al Pino, stop ai treni a Firenze: guida completa ai lavori, tutte le info (e i divieti)Firenze, 21 gennaio 2026 – Firenze si prepara ad un fine settimana complesso sul fronte della mobilità. Tra le ore 15 d ... lanazione.it

Iniziano i lavori per la sostituzione di Ponte al Pino, un vecchio cavalcavia che sovrasta i binari. Da sabato 24 gennaio (ore 15) a domenica 25 (sempre ore 15), Santa Maria Novella sarà fuori gioco. L’impatto sulla circolazione delle Frecce, di Italo, Intercity e R facebook

Conclusi i lavori per il nuovo Ponte Giulio Rocco! Da oggi Ostiense e Garbatella tornano a essere collegate grazie a un’infrastruttura completamente ricostruita dopo la chiusura del 2016. Il nuovo ponte, più ampio e moderno, garantisce maggiore sicurezza e v x.com