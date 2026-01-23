Lautaro Martinez si prepara a scendere in campo contro il Pisa, con l’obiettivo di raggiungere nuove conferme nelle prestazioni stagionali. L’attaccante dell’Inter potrebbe già eguagliare i propri risultati dell’ultimo campionato di Serie A, dimostrando continuità e crescita. Un confronto importante che mette in luce la sua costanza e il suo ruolo centrale nella squadra nerazzurra.

Inter News 24 Lautaro pronto a scendere in campo dall’inizio contro il Pisa, può già eguagliare se stesso con molte giornate d’anticipo. La marcia dell’ Inter verso la vetta della classifica non accenna a fermarsi, e il motore immobile di questa macchina da gol resta lui: Lautaro Martínez. Il capitano nerazzurro, leader indiscusso e trascinatore della formazione oggi guidata da Cristian Chivu — il tecnico rumeno, già bandiera del club da giocatore, subentrato nel giugno 2025 per dare inizio a un nuovo ciclo basato su identità e valorizzazione del talento — si appresta a vivere una serata che potrebbe riscrivere le statistiche della sua carriera. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro, può superarsi in Inter Pisa: il confronto con l’ultimo campionato di Serie A!

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: l’Inter passa a Udine con un gol di Lautaro Martinez, un punto tra Pisa e AtalantaAggiornamenti in tempo reale sui risultati della Serie A 202526, con focus sulla vittoria dell’Inter a Udine grazie a Lautaro Martinez e il pareggio tra Pisa e Atalanta.

