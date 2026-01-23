Lautaro ha ritrovato il fiuto del gol | contro il Pisa può eguagliare il bottino dello scorso anno

Lautaro Martinez ha ritrovato il fiuto del gol in questa stagione. Con la partita contro il Pisa, potrebbe eguagliare i 12 gol realizzati lo scorso anno, evidenziando un miglioramento rispetto alle stagioni precedenti. La sua capacità di trovare la rete rimane un elemento chiave per l’Inter, e i segnali positivi emersi di recente indicano un ritorno alla forma migliore.

Lautaro. La stagione passata ha lasciato sensazioni contrastanti attorno a Lautaro Martinez. In campionato il capitano dell’ Inter non è riuscito a mantenere i suoi abituali standard realizzativi, chiudendo con 12 gol complessivi, un bottino inferiore alle attese per un attaccante del suo calibro e del suo peso all’interno della squadra. In Europa, però, la musica è stata ben diversa. In Champions League Lautaro si è trasformato nel leader offensivo dei nerazzurri, trascinando l’ Inter con nove reti e prestazioni decisive fino a un passo dal trionfo finale. Lautaro: il riscatto in campionato. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante argentino ha iniziato questa stagione con uno spirito diverso anche in Serie A.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

