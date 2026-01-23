Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi hanno attraversato momenti difficili con la gravidanza della loro piccola Amelia Smeralda. Oggi, le preoccupazioni sono alle spalle e la famiglia può finalmente godersi la serenità. La gravidanza complicata è diventata un ricordo, permettendo a Francesca di stringere tra le braccia la propria bambina, nata nel 2024, e di guardare al futuro con fiducia.

H a avuto una gravidanza complicata, ma oggi è solo un ricordo e Francesca Chillemi può stringere serena la sua Amelia Smeralda, avuta dal compagno Eugenio Grimaldi, imprenditore napoletano del settore navale a cui è legata dal 2024. “Che Dio ci aiuti 8”, la nuova clip della serie tv X Leggi anche › Francesca Chillemi mamma bis, la prima foto di Amelia Smeralda Francesca Chillemi, la paura per Amelia Smeralda. La prima foto della piccola, una manina in realtà, era apparsa su Instagram lo scorso 12 gennaio, in una carrellata di immagini accompagnate dalla caption «Ai giorni nuovi». La bambina, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe nata prematura a settembre e rimasta in ospedale per diverse settimane prima di poter tornare a casa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice e il compagno Eugenio Grimaldi hanno avuto giorni difficili, oggi finalmente alle spalle. Ecco cosa è successo alla piccola Amelia Smeralda

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi più vicini che mai: le rare foto insieme belli e felici dopo "mesi difficili"Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi sono apparsi insieme in alcune rare occasioni, mostrando un volto sereno e felice dopo un periodo di difficoltà.

Francesca Chillemi, mesi di paura prima della gioia: come sta oggi la figlia Amelia SmeraldaFrancesca Chillemi condivide il percorso vissuto con la figlia Amelia Smeralda, nata prematuramente e affrontando un periodo difficile di ricovero e incertezza.

