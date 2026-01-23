L' attrice americana aveva un profondo legame con lo stilista
L’attrice americana Anne Hathaway ha mostrato un gesto di affetto durante i funerali di Valentino Garavani, svoltisi presso la basilica di Santa Maria degli Angeli. Con un bacio rivolto al feretro, ha espresso il suo rispetto e il legame personale con lo stilista. L’evento ha rappresentato un momento di commozione e ricordo per la figura di Valentino, figura di rilievo nel mondo della moda e della cultura.
( a skanews) – Uscendo dalla basilica di Santa Maria degli Angeli, dove si sono svolti i funerali di Valentino Garavani, l’attrice statunitense Anne Hathaway, star de Il Diavolo veste Prada, ha “lanciato” un bacio al feretro caricato sul carro funebre. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo L’ultimo bacio di Anne Hathaway a Valentino: il saluto ai funerali iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
È morto Valentino: lo stilista aveva 93 anniÈ venuto a mancare Valentino, il celebre stilista italiano, all’età di 93 anni.
E’ morto lo stilista Valentino, aveva 93 anniÈ morto Valentino, celebre stilista italiano, all'età di 93 anni.
Valentino, Anna Hathaway arriva alla Basilica Santa Maria degli Angeli per il funerale(LaPresse) L'attrice americana Anne Hathaway è arrivata con il marito Adam Shulman alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri per ... stream24.ilsole24ore.com
L’attrice americana Anne Hathaway è arrivata a Roma insieme al marito Adam Shulman per partecipare ai funerali di Valentino Garavani, celebrati nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Profondamente legata allo stilista italiano, Hathaway lo - facebook.com facebook
