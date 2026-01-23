L' attrice americana aveva un profondo legame con lo stilista

L’attrice americana Anne Hathaway ha mostrato un gesto di affetto durante i funerali di Valentino Garavani, svoltisi presso la basilica di Santa Maria degli Angeli. Con un bacio rivolto al feretro, ha espresso il suo rispetto e il legame personale con lo stilista. L’evento ha rappresentato un momento di commozione e ricordo per la figura di Valentino, figura di rilievo nel mondo della moda e della cultura.

( a skanews) – Uscendo dalla basilica di Santa Maria degli Angeli, dove si sono svolti i funerali di Valentino Garavani, l’attrice statunitense Anne Hathaway, star de Il Diavolo veste Prada, ha “lanciato” un bacio al feretro caricato sul carro funebre. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo L’ultimo bacio di Anne Hathaway a Valentino: il saluto ai funerali iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attrice americana aveva un profondo legame con lo stilista È morto Valentino: lo stilista aveva 93 anniÈ venuto a mancare Valentino, il celebre stilista italiano, all’età di 93 anni. E’ morto lo stilista Valentino, aveva 93 anniÈ morto Valentino, celebre stilista italiano, all'età di 93 anni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Selena Gomez & Benny Blanco's Surprise Wedding Video: First Look & Photos Argomenti discussi: Kianna Underwood attrice ex star di Nickelodeon morta investita a 33 anni da un'auto, caccia al pirata; Zoe Saldana ruba la corona a Scarlett Johansson: l’attrice con più incassi di sempre al botteghino; Liv Ullmann: L’America non mi vuole più, ma con Bergman e l’Europa ho conosciuto il grande cinema; Kate Bosworth: Sono l'America che vede la luce. Valentino, Anna Hathaway arriva alla Basilica Santa Maria degli Angeli per il funerale(LaPresse) L'attrice americana Anne Hathaway è arrivata con il marito Adam Shulman alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri per ... stream24.ilsole24ore.com Whoopi Goldberg arriva a Un Posto al Sole, da quando vedremo l’attrice americana nella soap di Rai3È arrivato il momento che i fan di Un Posto al Sole attendevano da mesi: Whoopi Goldberg comparirà nella soap di Rai3 ... fanpage.it L’attrice americana Anne Hathaway è arrivata a Roma insieme al marito Adam Shulman per partecipare ai funerali di Valentino Garavani, celebrati nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Profondamente legata allo stilista italiano, Hathaway lo - facebook.com facebook L'attrice americana entra nel cast della soap opera di Rai3 nei panni di Eleonor Price a partire dal 23 gennaio. Ecco cosa ci ha raccontato x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.