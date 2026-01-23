L’atleta Mattia Furlani senza peli sulla lingua | Mi hanno chiesto di fare il tedoforo ma ho rifiutato e svela il motivo assurdo

Mattia Furlani, atleta italiano, ha recentemente spiegato le ragioni del suo rifiuto di partecipare come tedoforo ai Giochi di Milano-Cortina. In un’intervista sincera, ha condiviso i motivi dietro questa decisione, suscitando interesse e curiosità. Questa scelta, pur semplice, ha generato domande e riflessioni sul ruolo degli atleti e sulla partecipazione pubblica. Di seguito, i dettagli e il contesto della sua posizione.

Le Olimpiadi di Milano Cortina ancora non sono cominciate, ma già stanno facendo discutere per svariati motivi. Il lunghista italiano Mattia Furlani in un’intervista rilasciata a Vito Lamorte per Fanpage.it ha parlato non solo del suo momento personale, ma anche di un episodio legato proprio all’evento sportivo. Il giornalista ha fatto riferimento alla manifestazione, aggiungendo “tu sei stato tedoforo”. Ma Mattia Furlani ha subito specificato: “In realtà no”. Ma cosa è successo nello specifico? Nel corso della chiacchierata Mattia Furlani ha rivelato un retroscena riguardo alla cerimonia delle Olimpiadi di Milano-Cortina e al perché ha rifiutato il ruolo di tedoforo: “Me l’hanno chiesto a Rieti due ore prima della cerimonia, quindi ho dovuto rifiutare”, ha esordito l’atleta italiano nel suo discorso a Fanpage. 🔗 Leggi su Novella2000.it

