latitante arrestato a dubai per narcotraffico internazionale catturato grazie a indagini sui familiari

Un latitante albanese coinvolto nel narcotraffico internazionale è stato arrestato a Dubai, grazie a un’operazione coordinata tra le forze di polizia e le indagini sui familiari. L’arresto evidenzia l’efficacia della collaborazione internazionale nel contrasto alle attività illecite transnazionali.

Un latitante albanese di 39 anni, ricercato dal 2019 per narcotraffico internazionale, è stato arrestato a Dubai grazie a una complessa operazione di polizia internazionale. L’uomo, considerato il vertice di un’organizzazione criminale, dovrà scontare una condanna definitiva di 8 anni e 7 mesi in Italia. L’arresto è stato reso possibile da una collaborazione tra le autorità di Dubai e un team investigativo italiano, che ha seguito le tracce dei familiari del ricercato. Operazione “Wanted”: la fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato alla cattura del latitante rientra nel progetto “Wanted”, un’iniziativa coordinata dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

