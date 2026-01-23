L’asse Roma-Berlino punta a cambiare l' Ue e isolare Macron

L’asse tra Roma e Berlino si configura come un possibile stimolo per riformare le dinamiche all’interno dell’Unione Europea, con l’obiettivo di ridurre la burocrazia e rafforzare il ruolo dei governi nazionali. In questo contesto, leader come Merz a Davos hanno espresso l’intenzione di collaborare con Meloni e Draghi, segnando un passo verso un’Europa più snella e meno centralizzata, in un momento di crescente attenzione alle riforme istituzionali.

Merz a Davos: «Cambiamo l’Europa con la Meloni, ho sentito anche Draghi». Priorità: eliminare la burocrazia dell’Ue. La stampa tedesca già dà il benservito a Macron: «Leader di ieri». Da noi, invece, il nuovo mito è il canadese Mark Carney. Cavallo di Troia dei cinesi. Elaborare «nuove idee» per cambiare l’Europa con Giorgia Meloni. Dal palco di Davos, Friedrich Merz conferma che gli stravolgimenti sullo scacchiere stanno ridisegnando anche i rapporti di forza all’interno dell’Ue: l’alchimia tra Francia e Germania si è guastata e, al suo posto, si va consolidando un asse Roma-Berlino. Qualunque riferimento a fatti e persone del passato magari è fuori luogo, ma non è casuale, perché nel Vecchio continente le direttrici sono sempre quelle: quando l’Italia si avvicina ai teutonici, i transalpini guardano al di là della Manica. 🔗 Leggi su Laverita.info

