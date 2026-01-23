L’Arsenal fa o tutto o niente | quest’anno potrebbe fare il triplete ed eguagliare l’impresa dello United di Ferguson

L’Arsenal di Mikel Arteta si avvicina a una stagione importante, con la possibilità di conquistare un triplete e eguagliare le imprese storiche come quella del Manchester United del 1999. In un commento sul Telegraph, Jamie Carragher analizza la squadra londinese, mettendola a confronto con le grandi formazioni del passato e valutando le chances di un risultato storico. Un momento di grande attesa per i tifosi e per il calcio inglese.

In un commento pubblicato sul Telegraph, Jamie Carragher analizza la stagione dell'Arsenal e paragona la squadra di Mikel Arteta alle grandi formazioni del passato, tra cui il leggendario Manchester United vincitore del triplete nel 1999. L'Arsenal come il leggendario United di Ferguson?. Scrive Carragher: Non è più una questione se l'Arsenal vincerà un trofeo in questa stagione, ma quanti ne metterà in bacheca. In testa alla Premier League e alla Champions League e con un piede già in finale di Carabao Cup, Arteta ha gli strumenti per fare persino meglio della campagna più celebrata di Ferguson.

