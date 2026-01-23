Largo Porta Nuova rubata la sciarpa dell’Atalanta lasciata in memoria del medico investito

A Bergamo, è stata rubata la sciarpa dell’Atalanta lasciata in ricordo di Francesco Benedetti, il medico di Colognola investito e deceduto nel luogo dell’incidente. Un gesto che ha suscitato dolore tra amici e familiari, sottolineando il rispetto e la memoria per una figura stimata e amata dalla comunità locale.

Bergamo. Un gesto che ha ferito profondamente amici e familiari. Nei giorni scorsi è stata sottratta la sciarpa dell’Atalanta lasciata sul luogo dell’incidente dove ha perso la vita Francesco Benedetti, 59 anni, medico di Colognola molto conosciuto e stimato in città. Dopo l’investimento mortale, avvenuto mentre attraversava la strada, numerose persone avevano deposto fiori, messaggi e piccoli segni di affetto per ricordarlo. Tra questi, anche una sciarpa nerazzurra, simbolo della sua passione per l’Atalanta e di un legame semplice ma autentico con la città. Nei giorni successivi, però, l’omaggio è sparito.🔗 Leggi su Bergamonews.it È morto in ospedale il pedone investito in Porta NuovaNella giornata di giovedì 15 gennaio, un pedone è stato investito in Porta Nuova, nel centro di Bergamo. Leggi anche: Investito da un furgoncino delle nettezza urbana in Porta Nuova, ferito 54 enne Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Rubata la sciarpa dell’Atalanta in ricordo di Francesco Benedetti, il pedone investito a Bergamo. Largo Porta Nuova, rubata la sciarpa dell’Atalanta lasciata in memoria del medico investitoRubata la sciarpa dell’Atalanta lasciata in memoria di Francesco Benedetti, medico investito e ucciso in Largo Porta Nuova ... bergamonews.it Rubata la sciarpa dell’Atalanta in ricordo di Francesco Benedetti, il pedone investito a BergamoIL CASO. La reazione della sorella dopo che qualcuno ha sottratto la sciarpa: «Non c’è limito al peggio». Il giorno dell’incidente il dottor Benedetti si stava recando al Tribunale del malato. «Per ... ecodibergamo.it L’uomo è stato investito in Largo Porta Nuova a Bergamo. facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.