Lang si è subito ambientato a Istanbul | ha entusiasmato i tifosi del Galatasaray ballando e cantando con loro Video

Noa Lang è arrivato a Istanbul, dove si prepara a unirsi al Galatasaray. Dopo un’esperienza non fortunata a Napoli, il calciatore olandese spera di rinnovare la sua carriera e di essere convocato per il prossimo Mondiale. Lang si è già inserito nell’ambiente, condividendo momenti di entusiasmo con i tifosi del club turco.

Noa Lang nella notte è atterrato a Istanbul, dove firmerà come nuovo giocatore del Galatasaray. I sei mesi a Napoli non sono stati fortunati per lui, che spera di guadagnarsi una convocazione al prossimo Mondiale con l’Olanda. L’arrivo a Istanbul di Lang. Il quotidiano olandese Eindhovens Dagblad scrive: Il Galatasaray ha pagato due milioni di euro per il prestito fino alla fine della stagione. Il club ha la possibilità di acquisirlo a titolo definitivo per 30 milioni. Ieri sera, Lang è arrivato a Istanbul su un aereo privato. È stato accolto da un grande gruppo di tifosi del Galatasaray; il giocatore se l’è cavata bene a creare con loro un’atmosfera di festa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Lang ha chiamato Mertens per chiedergli di Istanbul e del GalatasarayNoa Lang si trova a Istanbul per finalizzare il trasferimento al Galatasaray, dopo sei mesi trascorsi a Napoli.

Lang a Istanbul giovedì: al Galatasaray in prestito con riscatto fissato a 30 milioni (Fanatik)Noa Lang è in procinto di trasferirsi al Galatasaray di Istanbul in prestito con riscat fissato a 30 milioni di euro, secondo quanto riportato da Fanatik.

Le prime foto di Noa Lang in maglia Galatasaray L'olandese è arrivato ad Istanbul dopo essersi imbarcato da Napoli alle ore 20 circa Subito sciarpe, tifosi e TV ad attenderlo nonché cori con i supporter presenti per Lang: sarà un RIMPIANTO per il NAPOL facebook

