Lang ha superato le visite mediche oggi primo allenamento col Galatasaray

Lang ha completato con successo le visite mediche e oggi ha sostenuto il suo primo allenamento con il Galatasaray. L’esterno olandese è pronto a iniziare la sua esperienza nel club turco, segnando un’importante tappa nel trasferimento. La trattativa è stata conclusa e il giocatore si prepara ad affrontare questa nuova sfida nel campionato turco.

L'esterno olandese pronto per la sua nuova avventura in Turchia. Tutto fatto per il passaggio di Lang al Galatasaray. Lang va via: pronte le visite mediche. Noa Lang si prepara a lasciare il Napoli per trasferirsi al Galatasaray. Lang-Galatasaray, dalla Turchia: visite mediche ok, ha già firmato! È ormai tutto pronto per l'addio di Noa Lang. L'esterno olandese ha completato e superato le visite mediche con il Galatasaray, ultimo passo prima dell'annuncio ufficiale. Lang-Galatasaray, ci siamo! Si chiude a ore, le cifre definitive. Il Galatasaray può chiudere già in giornata l'operazione Noa Lang. L'esterno olandese è pronto a lasciare il Napoli dopo appena sei mesi per volare in Turchia. Lang ha già superato le visite mediche con il Galatasaray, a breve il primo allenamento e l'annuncio.

